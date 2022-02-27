شاهد بالفيديو: شباب الخرطوم على جزيرة توتي يستمتعون بالأجواء الجميلة





تعيش العاصمة السودانية الخرطوم هذه الأيام أجواء جميلة عند نهاية فصل الشتاء، دفعت بالعديد من الشباب لقضاء أوقاتهم على جزيرة توتي، الجزيرة الأشهر بالسودان والتي تتمتع بموقع ساحر عند ملتقى النيلين.

وبحسب رصد “كوش نيوز” تميل الأجواء في فبراير إلى الاعتدال مع روعة المنظر على كورنيش جزيرة توتي حيث يمكن الوصول بسهولة إلى الجزيرة عبر الجسر المضيء الذي يمتد إليها من أمام برج الفاتح بـ شارع النيل بالخرطوم، وتمتد جلسات الشباب إلى مغيب الشمس مع خدمات نوعية محدودة من الترفيه والمأكولات والمشروبات الخفيفة، وتختفي هذه المعالم بعد مغيب الشمس لعدم توفر الإضاءة على الكورنيش.



وتعتبر هذه السانحة السياحية مؤقتة على جزيرة توتي، فبعد حلول فصل الخريف وزيادة منسوب نهر النيل تمتد المياه إلى رمال الجزيرة البيضاء الناعمة وتحيط بها بشكل أقرب إلى التهديد في مشهد يتكرر كل عام، لذا يحرص العديد من الشباب على تنظيم الرحلات والجولات في هذا الوقت من العام للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

الخرطوم (كوش نيوز)