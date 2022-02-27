



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022م

صحيفة السوداني:

– تعيين السوداني (أمين عوض) مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة للتنسيق حول الأزمة في أوكرانيا

– نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد التزام موسكو بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك مع السودان

– القبض على متهم بحوزته مخدرات بعد مطاردته من الشرطة بشارع النيل

– الجيش: ما يتم تداوله “شائعات” تستهدف زعزعة الثقة بيننا والشعب

– سفارة السودان بكييف: تم التنسيق مع البعثة السودانية في رومانيا للسماح للسودانيين للمرور عبر المعبر…

– مشروع الرهد الزراعي ..من الاخضرار إلى الاحتضار

صحيفة أخبار اليوم :

– مصر : انهيار سد النهضة سيحدث “تسونامي” مدمر

– موكب نوعي للآباء والأمهات بشارع الستين للمطالبة بحكم مدني

– نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي

– عاصم البلال .. للحجاج و المعتمرين .. توكلنا حتى الصفا والمروة

صحيفة الوطن:

– تفاصيل بالأرقام عن الطلاب السودانيين العالقين بأوكرانيا

– انتقادات من تجمع المهنيين والحزب الشيوعي لظهور قوش مع بعثة المريخ

– خلافات في بعثة يونتامس والغاء مؤتمر فولكر

– الطوارئ الصحية تضع إشتراطات لدخول السودان

– تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي

صحيفة النيل الدولية:

– السودان وروسيا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والسياسي

– سفارة السودان بكييف:السودانيون باوكرانيا بصحة وسلامة

– وفاة مصاب يرفع ضحايا الاحتجاجات في السودان الى 83 قتيلا

– خروج مسيرات في الخرطوم مطالبة بحكم مدني

الخرطوم: (كوش نيوز)