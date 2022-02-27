أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022م
صحيفة السوداني:
– تعيين السوداني (أمين عوض) مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة للتنسيق حول الأزمة في أوكرانيا
– نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد التزام موسكو بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك مع السودان
– القبض على متهم بحوزته مخدرات بعد مطاردته من الشرطة بشارع النيل
– الجيش: ما يتم تداوله “شائعات” تستهدف زعزعة الثقة بيننا والشعب
– سفارة السودان بكييف: تم التنسيق مع البعثة السودانية في رومانيا للسماح للسودانيين للمرور عبر المعبر…
– مشروع الرهد الزراعي ..من الاخضرار إلى الاحتضار
صحيفة أخبار اليوم :
– مصر : انهيار سد النهضة سيحدث “تسونامي” مدمر
– موكب نوعي للآباء والأمهات بشارع الستين للمطالبة بحكم مدني
– نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي
– عاصم البلال .. للحجاج و المعتمرين .. توكلنا حتى الصفا والمروة
صحيفة الوطن:
– تفاصيل بالأرقام عن الطلاب السودانيين العالقين بأوكرانيا
– انتقادات من تجمع المهنيين والحزب الشيوعي لظهور قوش مع بعثة المريخ
– خلافات في بعثة يونتامس والغاء مؤتمر فولكر
– الطوارئ الصحية تضع إشتراطات لدخول السودان
– تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي
صحيفة النيل الدولية:
– السودان وروسيا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والسياسي
– سفارة السودان بكييف:السودانيون باوكرانيا بصحة وسلامة
– وفاة مصاب يرفع ضحايا الاحتجاجات في السودان الى 83 قتيلا
– خروج مسيرات في الخرطوم مطالبة بحكم مدني
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
إنتقادات من تجمع المهنيين والشيوعى لزيارة صلاح قوش لبعثت المريخ في القاهرة،، السؤال:- هل المريخ السوداني أم مريخ تجمع المهنيين و الشيوعي؟؟؟ أليس صلاح قوش بسودانى؟؟؟ الإجابة:- ضيق آفاق الأحزاب السياسية السودانية وجهلها،،، الشيوعى والمهنيين أم الكلب بعشوم فاقد تربوي،،، أوقاتكم في خارج البلاد لا تتعلمون فيها لا قيمة ولا ثقافة فقط الكحول بأنواعها والرمتلة في معسكرات اللجوء يا مصاصين الدماء