فاجعة الرقم 5 ملايين.. إلى أين يفر الأوكرانيون من جحيم الحرب ؟





باتت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي بدات مع صباح يوم الخميس الماضي تشكل أزمة جديدة في اوروبا بعد نزوح مئات الآلاف الى دول الجوار، واضطرار البدان الاووبية لاستضافة اللاجئين الأوكرانيين لديها بسبب الحرب.

وأصبحت دول أوروبا المجاوة لأوكررانيت وعلى رأسها بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ومولدوفا، مضطرة لاستقبال النازحين من جحيم الحرب عبر حدودها المشتركة مع أكرانيا.

فرار إلى كل الجهات

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باسم الأمم المتحدة، ذكرت في بيان لها الجمعة، أن أكثر من 100 ألف نازح أوكراني وصلوا إلى دول الجوار من بينهما رومانيا ومولدوفا وبولندا.

ولم تزل أعداد النازحين في زيادة عبر كل الجهات الحدودية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الاشتباكات العسكرية في قلب البلاد وصولًا إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

مراكز استقبال على الحدود

في بولندا التي تتشارك مع أوكرانيا خطًا حدوديًا كبيرًا، لجأت السلطات البولندية لتدشين مراكز استقبال على الحدود ما بين البلدين.

وقالت السلطات البولندية إن البلاد استقبلت ما يقرب من 100 ألف أوكراني منذ بدء الحرب، وان 90 % منهم يقصدون البلاد لـ اللجوء في أماكن محددة من خلال منازل أقارب وأصدقاء، بينما 10% فقط يقصدون مراكز الاستقبال الحدودية التي تقدم لهم الوجبات والرعاية الكاملة.

أما رومانيا فتقول إنها استقبلت في اليوم الأول من الحرب فقط 10 آلاف شخص قادم من أوكرانيا.

طوارئ في دول الجوار

وعلى الجانب السلوفاكي، فقد أعلنت الحكومة أمس السبت أن الوضع في البلاد استثنائيا للتعامل بشكل أفضل مع تدفق النازحين من أوكرانيا.

وتسمح هذه الخطوة للحكومة باتخاذ إجراءات حماية مدنية خاصة بشكل سريع، بدون أن تضطر أولا إلى إحالة القضية إلى البرلمان.

وفي ذات السياق اتفقت السلطات المصرية أن تسمح سلطات سلوفاكيا بدخول المصريين القادمين من أوكرانيا بدون تأشيرة.

وطالبت سفارة مصر في كييف المصريين الباقين حتى الآن في أوكرانيا بسرعة إرسال صور جوازات سفرهم على رقم طواريء خاص بسفارة مصر في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، من أجل تسهيل دخولهم من الحدود.

وانضمت سلوفاكيا إلى رومانيا وبولندا ومولدوفا كوجهات أعلنت السلطات المصرية عن إمكانية توجه المصريين العالقين في أوكرانيا إليها.

5 مليون نازح متوقع

ومن جانبها قدرت الأمم المتحدة أن الحرب الجديدة التي تشنها روسا على أوكرانيا ستؤدي إلى نزوح 5 ملايين أوكراني للفرار من البلاد.

وكانت توقعات أولية لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين تشير غلى عبور نحو أربعة ملايين نازح من أوكرانيا بسبب الحرب، لكن الأوضاع تتفاقم سوءً.

صدى البلد