زاهر بخيت الفكي يكتب: نحن معاكُم





نحن معاكم لا بنفاوض لا بنساوم في أي زمان.. في كُل مكان.. برضو معاكُم قدامكم نحن وراكم للفيروس الضرب السلطة نقاوم للطمعان في ختف الثورة نصادم مُحال الردة كيف العودة..؟ لا بحكُمنا مُشير من تاني لا برأسنا سياسي أناني لا بخوفنا عقيد لا ملازم مُحال الردة أرفع رأسك يا سوداني قول للحاكم نحن مرقنا صممنا نعيد الثورة الغالية علينا قررنا نرد الدين اللازم للفرسان الباعوا الروح للشجعان الغمروا السوح بالدم الغالي وشادوا صروح كيفن بنساوم..؟ الثورة الغالية اتسرقت ريحة الخائن فاحت ومرقت الورقة الرابحة اتحرقت وثيقة الثورة اتخرقت لازم نمرُق تلقونا معاكم قدامكم نحن وراكم

صحيفة الجريدة