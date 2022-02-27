شاهد .. رد فعل الداعية المصري مبروك عطية على سيدة طلبت منه ” دعاء يصبرها على خيانة زوجها لها ” !





تلقى الداعية المصري مبروك عطية مطلب غريب من سيدة طلبت منه إفتائها بدعاء يصبرها على خيانة زوجها لها، وهو ما كشفه الأخير خلال مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب».

ورد مبروك عطية خلال مقطع الفيديو، على مطلب الزوجة، بشكل ساخر، موضحا أنه لا يوجد مثل هذه الأدعية في الشريعة الإسلامية. وتابع «عطية» قائلا: «أنتم عايزين حد يضحك عليكم، أولا مفيش دعاء يصبرك على خيانة زوجك، عايزين الدجل؟ في الشارع اللي ورانا».

واستطرد مبروك عطية جوابه على الزوجة السائلة، لافتا إلى أن خيانة زوجها لها من الممكن أن تكون مجرد تهيؤات لها، ولا أساس لوقوعها من الصحة، «خيانة زوجك ليكي ممكن تكون تهيؤات منك، أنتِ شوفتيه بعينك؟».

وتابع مبروك عطية: «مفيش حاجة اسمها خيانة زوجية»، ولفت العالم الأزهري إلى أنه لا يوجد ما يعرف بمصطلح الخيانة الزوجية، بل المسمى الصحيح هو الخيانة الربانية، «وأنا قولت وما زلت بقول مفيش حاجة اسمها خيانة زوجية، هو انت اللي قولتيله (ولا تقربوا الزنا) ولا ربنا اللي نهى عنها، أنت مالك أنتِ».

وأضاف «اللي خان خان ربنا، طلعوا نفسكوا من المعجنة، ولا تزر وازرة وزر أخرى».

واختتم مبروك عطية حديثه بتوجيه نصيحة للزوجة السائلة، «أنت قادرة تعيشي معاه وهو خاين عيشي معاه، ما دام ماقلكيش أنتِ طالق، لو قرفانة منه سيبيه».

صحيفة المرصد