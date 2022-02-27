الارصاد تتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة فى معظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان ترتفع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى تدريجيا فى معظم انحاء البلاد . ؛ واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد ومنخفض السودان الحراري . ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى وادي حلفا وابوحمد ودنقلا وكريمة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والقضارف والفاشر وسنار والجنينة وكوستي وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي فيما تنشط حركة الرياح فى بورتسودان وحلايب وشلاتين وعطبرة والأبيض والنهود وكادوقلي .ورشاد ونيالا

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