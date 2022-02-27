التربية لـ (باج نيوز ) : الموقف مطمئن و لا حاجة لاعتماد “السبت” كيوم دراسي





قطعت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بالاستغناء عن أي خطة اسعافية لإكمال المقررات.

و أكد مدير المرحلة الثانوية ؛ عبد الكريم حسن في تصريح لـ (باج نيوز ) أن وزاته درست الموقف بعد قضاء عطلة َكورونا و وجدت موقف المقررات مطمئن و قطع بأنه لا حاجة لاعتماد السبت يوماً دراسياً.

و أشار إلى أن المتبقي من العام الدراسي يكفي لإكمال المقرر كما يكفي للمراجعة منوهاً إلى أن المدارس تعمل خلال رمضان مؤكداً قيام امتحانات الشهادة في موعدها المحدد له.

و أضاف ” امتحانات شهادة الأساس يوم الأحد الموافق 22 مايو المقبل فيما تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو المقبل”.

باج نيوز