فاعل خير يتبرع بنحو مليار جنيه للطفل اليتيم بائع “قصص الأطفال” بالطُرقات لإعالة والدته





تبرع “فاعل خير” بقرابة مليار جنيه لوالدة الطفل السوداني اليتيم بائع “كُتب الأطفال” في إشارات المرور بالخرطوم، من أجل إعالة والدته.

و قابل اليوم مندوب من فاعل الخير، والدته مريم عبدالكريم، التي سردت معاناتها منذ وفاة أبو مصعب ،لكن بفضل الله، ومساعدة مصعب وشقيقه أنس، قدرت أن تكون قوية وتربي أطفالها الأربعة دون مساعدة من أحد.

أنس أكبر البيت عمره 15 عاماً ترك الدراسة من أجل مساعدة والدته في تربيه أشقائه، ويعمل في بيع مناديل الورق بالشوارع العامة لأصحاب السيارات.

و مصعب يدرس في الصف السادس، وبعد الدوام المدرسي، يذهب إلى إستوب القيادة العامة لبيع قصص الأطفال.

وتم تسليم أم مصعب اليوم مبلغ 808,000 جنيه لإعادة شقيق مصعب إلى المدرسة، ومصعب وشقيقاته البنات يكملن التعليم.

كما تكفل فاعل الخير بتعليم مصعب، وفاعل خير آخر تكفل بتعليم شقيقه أنس.

وتسكن الأسرة، في أمبدة ود البشير، في سكن عشوائي، عبارة عن ساحة خالية وفي حاجة ماسة لبناء منزل يأويهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)