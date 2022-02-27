هذه أول حرب في العالم على تيك توك..معركة فيديوهات ولايكات!





عادةً ما يرتبط تطبيق “تيك توك” بمقاطع فيديو الرقص ودروس الموضة والأخبار الخفيفة اللطيفة، لكنه بات الآن مليئاً بمقاطع قصيرة وخاطفة من الصراع الروسي الأوكراني، التي تتنافس على جذب انتباه مليار مستخدم في حرب دعائية غير مسبوقة في عصرنا الحديث.

فقد أصبحت تلك المعركة أول حرب على “تيك توك” في العالم، حيث انتشرت مقاطع مصورة من الميدان تظهر جنودا يسيرون في الطرقات أو ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية، فضلا عن الدبابات الروسية التي شقت الحدود بين البلدين المتجاورين.

العربية نت