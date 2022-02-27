شاهد بالصور: روني صباحي تدخل عالم تصميم الأزياء بفستان قيمته 200 دولار وتقول: كنت حاسة اني عروسة مولد





أعلنت الفنانة السودانية الشاملة روني صباحي عن دخولها في عالم تصميم الأزياء وكشفت عن تصميم فستان وعرضته للبيع بمبلغ 200 دولار أمريكي ما يعادل نحو 105 الف جنيه سوداني.

وكتبت روني بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (مفاجاه اول تصميم لي 💗 لبسه من خط الملابس السميتو البعد السابع 💗😇 اللبسه دي بتشبهني شديد مبهجه شديد مدهشه و عجيبه مريييحه الزول ممكن يجري فيها عديل اما فخوره جدا بالخطوه دي 💜💗 اخيرا اقدر اصنف نفسي مصممه ازياء ).





وأضافت روني وهي تستعرض صورها بالفستان (كنت مبسوطه شديد كنت حاسه اني عروسه مولد 😂 بتمنى اعيش الدنيا دي بمرح لانو المرح بشبهني رغم سواد زمنا ده)

وأوضحت روني (الفستان مزيج من اللون البنفسجي واللون الأزرق الليلكي ومطعم بالذهبي، عشان يدي احساس السماء وألوانها ونجومها سعر الفستان ٢٠٠$ ويتم استلام الفستان بعد ١٠ يوم من الطلب).

الخرطوم (كوش نيوز)