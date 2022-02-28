بابكر سلك يكتب: مصر مصر
*أها
*أمس اتكلمنا عن إنو ثقافة السودانيين من زمان بسوقوا عروساتهم مصر شهر العسل
*أها بعد يعسلوا برجعوا السودان
*ومن التقاليد التي لم تتغير
*العرسان بنزلوا في بيت ناس العروس
*وبيت ناس العروس طبعاً بكون برقش
*مجير ومبيض وأبواب الشارع بوهيتها جدييدة
*بصينوهوا للعرس
*المهم
*العرسان بنزلوا فيهو وبكرموا ليهم
*عادات جميلة جداً وفيها احترام لأهل العروس
*واشتهرنا في السودان باحترامنا لنسابتنا
*بالذات أهل العروس
*وكان أهل العروس ما احترمونا بنشيل حسهم
*مرة قامت شمطة بعد شهر العسل بين أم العريس وأم العروس
*أم العريس قالت لأم العروس
*احترمناكم يا يمة
*شيلة الأكل دي جبناها ليكم بهاراتا مسحونة
*والفول بالشوال منضفاهو بي إيدي دي
*الفحم غسلناهوا حتى جبناهوا ليكم
*احترمناكم شديد
*الكبكبيه حق الطعمية جبناهوا ليكم مفروم وجاهز
*الزيت ده جبناهوا ليكم مبرشم
*الجبنة دي جبناها ليكم كل الأنواع
*بيضا ومضفرة وموزريلا وجبنة اريش
*احترمناكم شديد
*لكن ما نفع فيكم
*أم العروس قالت لأم العريس
*شيلة الأكل ما جبناها ليكم كلها في فطور العريس
*يسمنا الطعمية ما ضقناها
*نطت أم العريس قالت لأم العروس
*فطور شنو الجبتوهوا؟
*الناس التمام بجيبوا فطور العريس بي شربوتو
*ياخ انتوا اللحمة الناشفة نشفتوا ريقها حتى جبتوها لينا
*تقول مستعملة
*الفول ده بلدوزر ما يكسرو
*وناااااشف زيت ما فيهو قرب يصلب كرنك
*احترام شنو؟انتوا بتعرفوا الاحترام؟؟؟
*فطوركم أحرجنا مع الضيوف
*دخلناهوا المخزن
*وطلبنا فطور عريس دلفري جانا بالجامبو حتى انسترنا مع ضيوفنا
*بتعرفن الاحترام انتن؟؟؟؟
*زمن
*حتى شكل النسابة كان ليهو طعم
*المهم
*المريخ بجي السودان متين ونازل وين؟؟؟؟
*أجبني يا محمد عبدالماجد
*وبمناسبة محمد عبدالماجد
*طبعاً لما المريخ يغلب الهلال محمد عبدالماجد بحتجب
*بعد تلاتة يوم بكتب لينا عن عثمان حسين
*وكترت الشغلة
*وأغاني عثمان حسين كملت قبل موقعة مصر
*لذا أطلب من ود عبدالماجد
*المرة دي يكتب لينا عن أغنيات الجابري
*أغاني جميلة وكتيرة بتغطي لمحمد مساحة كبيرة من مساحات خسائر الهلال المتوقعة
*أيها الناس
*الحياة الحقيقية بمعاناتها تبدأ بعد شهر العسل
*لذا علينا أن نفكر في ذلك جيداً
*حتى لا نفقد حياة وصلنا لها بعد مجهود جبار
*أيها الناس
*ولأن روح الثورة يتنفسها وطن
*نتمنى أن يرافقنا الهلال لمرحلة قادمة في البطولة
*لازم تشدوا حيلكم يا محمد عبدالماجد
*أما نحن
*فسنغسل السماني الصاوي ونختوا في الرف الى يوم العيد القادم
*العدة الجميلة بنمرقها للناس البنحترمهم
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا المكلف بينا
*أوكرانيا مسكينة مسكينة وروسيا حقارة وسمينة
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أمريكا بالغت…. فتنت أوكرانيا في روسيا وزاغت
وإلى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة