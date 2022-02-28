بابكر سلك يكتب: مصر مصر





*أها

*أمس اتكلمنا عن إنو ثقافة السودانيين من زمان بسوقوا عروساتهم مصر شهر العسل

*أها بعد يعسلوا برجعوا السودان

*ومن التقاليد التي لم تتغير

*العرسان بنزلوا في بيت ناس العروس

*وبيت ناس العروس طبعاً بكون برقش

*مجير ومبيض وأبواب الشارع بوهيتها جدييدة

*بصينوهوا للعرس

*المهم

*العرسان بنزلوا فيهو وبكرموا ليهم

*عادات جميلة جداً وفيها احترام لأهل العروس

*واشتهرنا في السودان باحترامنا لنسابتنا

*بالذات أهل العروس

*وكان أهل العروس ما احترمونا بنشيل حسهم

*مرة قامت شمطة بعد شهر العسل بين أم العريس وأم العروس

*أم العريس قالت لأم العروس

*احترمناكم يا يمة

*شيلة الأكل دي جبناها ليكم بهاراتا مسحونة

*والفول بالشوال منضفاهو بي إيدي دي

*الفحم غسلناهوا حتى جبناهوا ليكم

*احترمناكم شديد

*الكبكبيه حق الطعمية جبناهوا ليكم مفروم وجاهز

*الزيت ده جبناهوا ليكم مبرشم

*الجبنة دي جبناها ليكم كل الأنواع

*بيضا ومضفرة وموزريلا وجبنة اريش

*احترمناكم شديد

*لكن ما نفع فيكم

*أم العروس قالت لأم العريس

*شيلة الأكل ما جبناها ليكم كلها في فطور العريس

*يسمنا الطعمية ما ضقناها

*نطت أم العريس قالت لأم العروس

*فطور شنو الجبتوهوا؟

*الناس التمام بجيبوا فطور العريس بي شربوتو

*ياخ انتوا اللحمة الناشفة نشفتوا ريقها حتى جبتوها لينا

*تقول مستعملة

*الفول ده بلدوزر ما يكسرو

*وناااااشف زيت ما فيهو قرب يصلب كرنك

*احترام شنو؟انتوا بتعرفوا الاحترام؟؟؟

*فطوركم أحرجنا مع الضيوف

*دخلناهوا المخزن

*وطلبنا فطور عريس دلفري جانا بالجامبو حتى انسترنا مع ضيوفنا

*بتعرفن الاحترام انتن؟؟؟؟

*زمن

*حتى شكل النسابة كان ليهو طعم

*المهم

*المريخ بجي السودان متين ونازل وين؟؟؟؟

*أجبني يا محمد عبدالماجد

*وبمناسبة محمد عبدالماجد

*طبعاً لما المريخ يغلب الهلال محمد عبدالماجد بحتجب

*بعد تلاتة يوم بكتب لينا عن عثمان حسين

*وكترت الشغلة

*وأغاني عثمان حسين كملت قبل موقعة مصر

*لذا أطلب من ود عبدالماجد

*المرة دي يكتب لينا عن أغنيات الجابري

*أغاني جميلة وكتيرة بتغطي لمحمد مساحة كبيرة من مساحات خسائر الهلال المتوقعة

*أيها الناس

*الحياة الحقيقية بمعاناتها تبدأ بعد شهر العسل

*لذا علينا أن نفكر في ذلك جيداً

*حتى لا نفقد حياة وصلنا لها بعد مجهود جبار

*أيها الناس

*ولأن روح الثورة يتنفسها وطن

*نتمنى أن يرافقنا الهلال لمرحلة قادمة في البطولة

*لازم تشدوا حيلكم يا محمد عبدالماجد

*أما نحن

*فسنغسل السماني الصاوي ونختوا في الرف الى يوم العيد القادم

*العدة الجميلة بنمرقها للناس البنحترمهم

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا المكلف بينا

*أوكرانيا مسكينة مسكينة وروسيا حقارة وسمينة

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أمريكا بالغت…. فتنت أوكرانيا في روسيا وزاغت

وإلى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة