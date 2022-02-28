وفاة (12) شخصاً في حادث مروري بطريق الخرطوم- الفاشر





توفي (12) شخصاً وأصيب آخرون بإصابات متفاوتة، عصر أمس الأحد، إثر حادث مروري بالطريق القومي الفاشر- أم كدادة عند منطقة “أم الحسين” التابعة لمحلية الكومة بولاية شمال دارفور.

وقال شاهد عيان بحسب (سونا)، إن الحادث المروري نتج عن محاولة سائق بص سياحي قادم من الخرطوم إلى الفاشر تفادي دهس بقرة كانت تحاول قطع طريق الأسفلت، حيث حاول السائق كبح سرعة البص لتفادي البقرة، مما أدى إلى أن يفقد التحكم في البص والذي انقلب خارج الطريق وأدى إلى وفاة ذلك العدد وجرح آخرين لم يتم حصرهم.

وباشرت شرطة النجدة والمرور مهمتها تجاه الحادث، وقامت بنقل جثامين المتوفين والجرحى إلى مستشفى الحوادث بالفاشر للتعرف عليهم وإسعاف الجرحى منهم.

صحيفة الصيحة