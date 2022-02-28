معتصم محمود يكتب : جولة سقوط الكبار





حقق صن داونز المفاجأة وقهر الأهلي في أرضه و بين جمهوره بهدف.

صن داونز التقى الاهلي (8) مرات خسر (4) وتعادل في (3) و لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحده فقط.

كل المؤشرات كانت تشير لفوز الأهلي لكن الصن فعلها.

قلب كل التوقعات وفعل ما لم يفعله إلا الهلال في العام (2004) حين مزق صاروخ ريتشارد شباك الأهلي.

كان ذلك أول انتصار سوداني على قمة مصر.

انتصار أعاد هيبة الكرة السودانية بعد أن اهدرها المريخ بخماسية الجبل الأخضر.

امام الصن تسيد الأهلي باستحواذ (64%) مقابل (36%) للصن و بـ(19) تسديدات مقابل (5) للصن.

طوال المباراة لم يسدد الصن سواء ثلاث مرات فقط سكنت إحداها الشباك وحسمت المباراة و ربما حسمت التأهل.

مباراة الأهلي والصن نسخة بالكربون من مباراة الهلال والمريخ.

خسارة الفريق الذي يستحوذ و يهاجم و انتصار الفريق الأضعف!!

عموماً الحالات الشاذة لن تمضي دوماً و ستعود قواعد اللعبة كما هي.

الهلال سيعاود حصد النقاط و الحصالة سينزف.

صدارة المريخ و تذيل الهلال و الاهلي وضع مقلوب يحتاج لتعديل.

فرحة المريخاب كاميرا خفية حدها السبت.

صحيح ان الأهلي في أسوأ حالاته لكنه قادر على التلاعب بالمريخ الذي خسر الموسم الماضي من الأهلي بثلاثية وتذيل المجموعة التي ضمت سيمبا.

نقاط المريخ الاربع لن تزيد ذلك ان أمامه ثلاث مباريات خارج الارض امام الهلال والأهلي والصن.

تذيل المريخ للمجموعة امر لا خلاف عليه.

الأهلي و الهلال سيصلان للنقطة الرابعة عقب الجولة القادمة.

رغم خسارته المرتقبة من الهلال سيحافظ الصن على الصدارة بنقاطه الـ(7) .

ذلك هو سيناريو الجولة القادمة (الرابعة).

وصول الازرق للنقطة السابعة متاح بالفوز على المريخ و انتظار نتيجة الأهلي بجنوب افريقيا.

القراءات تقول ان الصن اول المتأهلين فيما يتنازع الهلال و الاهلي في البطاقة الثانية.

صحيفة الصيحة