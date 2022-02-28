مصر.. لغز العثور على جثة مغن لبناني عاريًا داخل شقته





لقي فنان لبناني مصرعه داخل أحد المباني السكنية بمدينة الشيخ زايد المصرية، حيث عُثر على جثته عارية داخل حمام المنزل.

وفي التفاصيل، عثر على جثة الفنان الثلاثيني ويُدعى جان بيير عاري الجسد بمدخل الحمام دون أي إصابات.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الفنان اللبناني كان يقيم بمفرده داخل شقته السكنية بعمارات المستقبل رقم 114.

أما عن سبب الوفاة، فقد كشفت تحريات المباحث أن الفنان توفي بسبب إصابته بإسفكسيا الخنق نتيجة تسرب للغاز، داخل حمام المنزل.

وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان، وحضرت إلى جهات التحقيق من لبنان شقيقة المتوفى وابن عمه.

صحيفة المرصد