طه مدثر يكتب: الشعب للثكنات والعسكر للقصر!!





(1) بعد مضي مائة وأربعين يوماً وليلة، على انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بقيادة قائد الجيش، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، نجد أن أربعين يوماً، أذابت الشحم، واربعين يوماً أكلت اللحم، واربعين يوماً، دقت العظم، و لدى السلطة الإنقلابية كثير أموال، فان كانت(حقة) المواطنين فعلام تحبسونها عنهم؟وان كانت لله، فاعطوهم لها، وان كانت لكم(وجبتوها بالدارسة أو الوراثة)، فتصدقوا بها عليهم، فان غالبية الناس أصابهم، الجوع والمرض وضنك العيش، بالمناسبة، قبل مضي هذه الفترة الطويلة من عمر الانقلاب، خرج علينا العلامة، والفقيه الدكتور العميد الطاهر أبوهاجة، مستشار قائد الجيش البرهان، هاشاً باشاً، فرحاً مستبشراً، قائلاً، (تعيين رئيس الوزراء وتشيكل حكومة كفاءات، سيكون بعد اثنين وسبعين ساعة)!، ومرت الايام والشهور، ولم يظهر رئيس الوزراء، ولم تظهر حكومة الكفاءات، لذلك نقول الأكاذيب التي تستمر لساعات قليلة، لا حاجة لنا فيها، نحن نحتاج إلى اكاذيب، تستمر طويلاً!!وعلى السلطة الانقلابية أن تدرك أن درهم مراجعة، خير من قنطار عناد، ، وانه لم يطلب منكم أحد، ان تحملوا البلاد على أكتافكم، ويكفي أن ماتحملوه من رتب عسكرية رفيعة، هو من خير هذه البلاد وشعبها، ولكن رد الجميل دائماً صعب، وبالنسبة اليكم هو المستحيل بعينه. (2) الشعب للثكنات والعسكر للقصر!! أعتقد أن اكثر الكلمات تداولاً في السودان، هي اللجنة الأمنية للمخلوع البشير، والتوم هجو، ولجان المقاومة، واثنان هما داء، وثالثهم هو الدواء، ومن يرى اصرار وعزيمة الشعب الثوري، للوصول الى قصر الشعب، كما وصفه بذلك الرئيس السابق محمد جعفر النميري، ويرى ممانعة المكون العسكري، واستعمال كل الوسائل القمعية لوقف هذه السلاسل البشرية، ومنعها من الوصول لقصرها، لا يمكله إلا أن يردد، (الشعب للثكنات، والعسكر للقصر!)، والسودان هو البلد الذي تبدأ فيه التظاهرات والاحتجاجات بزغرودة، وتنتهي بـ(ووب علي)وبشهيد جديد، لذلك فكر ودبر وقرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ان يتقدم بمقترح، وهو توقيع هدنة بين المكون العسكري، والشارع الثوري، وأهم بنود هذا الهدنة، أن تتوقف التظاهرات والاحتجاجات، مقابل أن يتوقف قتل المتظاهرين، اذا هنا عرفنا من يقتل المتظاهرين والمحتجين!!، شكراً الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل!ولكن ليست مهمة ثورة ديسمبر المباركة، تفسير ماجرى بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، مهمتها العمل بكل قوة على تغييره، مهما كانت التضحيات، فان المجد ينحني للشهداء.

صحيفة الجريدة