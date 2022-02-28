عروس تطلب الطلاق من زوجها بعد 5 أيام فقط من زفافها بسبب ما عثرت عليه بهاتفه!





طالبت عروس طلاقها من زواجها بعد 5 أيام فقط من زفافها رغم قصة الحب التي بينهما، بعدما عثرت مع زوجها على قسيمة زواج عُرفي حديثة تمت كتابتها في اليوم الخامس لزواجها.

قصة حب طويلة

ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية؛ فقد توجهت العروس لمحكمة الأسرة طالبة الطلاق، وأكدت الزوجة الشابة لقاضي محكمة الأسرة، أنها قابلت زوجها قبل 10 سنوات، ونشأت قصة حب كبيرة بينهما وعاشت كل يوم وهي تحلم بالانتقال لعش الزوجية.

وقالت الزوجة المصرية إنها لم ترَ منه أي سوء طوال سنوات معرفتها به؛ بل كان شخصًا لطيفًا ومهذبًا، فضلًا عن خجله الشديد من الجنس الآخر طوال الوقت، ولم تلحظ عليه علاقة بأي فتاة أخرى غيرها؛ لكن بعد الزواج تَغَير الزوج تمامًا؛ حتى إنها شعرت أنه تَبَدل بشخص آخر.

مفاجأة على هاتفه

وأضافت: “بعد 5 أيام من زواجنا، وجدتُ على تليفونه ورقة زواج عرفي بتاريخ اليوم، وبعد يومين سمعتُه يتحدث في الهاتف مع الزوجة العرفي، ويَعِدها بالسفر معها بحجة سفر مفاجئ من أجل العمل، ويُلغي شهر العسل”.

وتابعت: بعدها اعترف لها بأن الفتاة التي تزوجها عرفيًّا كان على علاقة بها قبل شهور ووعدها بالزواج هي الأخرى، فقررت العروس الطلاق.

صحيفة المرصد