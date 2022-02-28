ضبط عصابة لتزييف العملات بالخرطوم





ضبطت شرطة ولاية الخرطوم، عبر مباحث فرعية أم درمان، شبكة إجرامية تنشط في تزييف العملات المحلية والأجنبية مكونة من (3) متهمين.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة اليوم، أنه توفرت معلومات لمباحث فرعية أم درمان بأن هنالك شبكة إجرامية متخصِّصة في تزييف العملات السودانية والأجنبية بمناطق أمبدة الحارة (18) والعمارات شارع الستين وتقوم بتوزيعها داخل الولاية.

وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصِّص من مباحث الفرعية تحت إشراف مدير مباحث ولاية الخرطوم اللواء شرطة فضل عبده لتأكيد المعلومات وإنهاء النشاط الإجرامي لعناصر الشبكة، ومن خلال تفعيل العمل البحثي المعلوماتي الميداني تمّ تحديد هوية المشتبه بهم بدقة ومعرفة الموقع الذي يديرون فيه نشاطهم، وبموجب أمر تفتيش صادر من النيابة المختصة تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين، حيث تمت مداهمة منزل بأمبدة الحارة (18) وأسفرت العملية عن ضبط متهم وبحوزته ماكينة طباعة ليزر مقاس (479) مبرمجة لطباعة العملة ومبلغ (900) دولار فئة مائة دولار مزيفة و(500) ورقة عملة سودانية مزيفة فئة الخمسمائة جنيه مطبوعة على ورق (A4) و(250) ورقة من فئة (100) جنيه سوداني في كل ورقة ثلاث عملات فئة المائة جنيه و(500) ورقة فئة المائتي جنيه مزيفة وباكتة ورق ملون يستخدم في التزييف وعند اخضاعه للتحقيق أقر بوجود متهمين اثنين آخرين معه يقيمان في شقة بشارع الستين- العمارات، وبتفتيش الشقة اتضح أن المتهمين غادروا الشقة إلى جهة غير معلومة، ومن خلال تفعيل العمل الميداني المعلوماتي تم نصب كمين محكم بشارع النيل أسفر عن ضبط متهمين اثنين يقودان عربة نيسان بدون لوحات وبتفتيش المركبة تم العثور على ورق (A4) ملون وعادي وماكينة عد للنقود وعملة مصورة وماكينة قطع العملة و(15) مشرط و(2) مسطرة حديد و(5) زجاجات بها مواد مختلفة تستخدم في عملهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

الصيحة