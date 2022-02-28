تأجيل محاكمة شيخ خلوة متهم باغتصاب أطفال بشمال دارفور





ارجأت محكمة الطفل بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في جلستها المنعقدة صباح اليوم “الاثنين” محاكمة شيخ الخلوة المتهم في قضية اغتصاب تلاميذ خلوة قرآنية بمحلية أمبرو إلى التاسع من مارس المقبل.

وجرى تأجيل الجلسة لأسباب خاصة بالمحكمة التي شهدت باحتها حضورا كبيرا من أسر الأطفال ،والقانونين، بجانب لفيف من الصحافيين، والإعلاميين.

يشار إلى أن حادثة الاغتصاب وقعت لعشرين طفلا بحسب تصريح الأمين العام للمجلس الولائي لرعاية الطفولة بولاية شمال دارفور.

وطبقا لإفادات أسر الأطفال أن القضية تكشفت مبكرا عندما شكا عدد من الأطفال إلى أولياء أمورهم بالفعلة النكراء مما دفع أولياء الأمور إلى التحقق الفوري ،والتأكد من صحة الأمر بالفحص المنزلي والطبي أثبت وقوع الحادثة، وتم تدوين البلاغ بقسم شرطة المحلية، أسفر عن اعتقال الشيخ المتهم ،وإرساله إلى محكمة الطفل بالفاشر لتكملة إجراءات القضية.

الصيحة