قرار مهم بشأن بيع وشراء “الموبايلات”





أصدرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة قراراً، تمّ بموجبه حظر التعامل بالبيع أو الشراء أو أي تصرف ناقل لملكية أي هاتف ذكي سيار “موبايل” مستخدم دون إرفاق صورة من إثبات الشخصية للبائع.

ووجّه القرار بحسب (سونا) اليوم، أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف الاحتفاظ بصورة من إثبات الشخصية للبائع.

وأكدت اللجنة على أن كل من يخالف ذلك القرار سيعرّض نفسه للمساءلة الجنائية.

وقالت إن القرار جاء استناداً على أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون جرائم المعلوماتية السنة 2018م تعديل 2020م وقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م وحفاظًا على سلامة وأمن وخصوصية المجتمع.

الصيحة