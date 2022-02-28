تواصل ارتفاع درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تواصل درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ارتفاعها التدريجي في معظم أنحاء البلاد.

وقالت الوحدة في النشرة اليومية لتوقع حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، إن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد ومنخفض السودان الحراري.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافٍ ومشمس في “وادي حلفا، أبو حمد، دنقلا، كريمة، شندي، الخرطوم، كسلا، حلفا الجديدة، الضعين، الدويم، ود مدني، القضارف، الفاشر، سنار، الجنينة، كوستي، الأبيض، أم بنين، أبو نعامة، النهود، الدمازين وزالنجي”، فيما تنشط حركة الرياح في “بورتسودان، حلايب، شلاتين، عطبرة، كادقلي، رشاد ونيالا”.

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