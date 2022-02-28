شاهد بالفيديو.. هتاف “يا السماني عليك الله جيب الثاني” يدفع رئيس نادي المريخ لبناء مدرسة





دفع مقطع فيديو وثق ترديد تلاميذ بإحدى القرى للهتاف الشهير باسم لاعب المريخ “السماني الصاوي” “يا السماني عليك الله جيب الثاني” الذي رددته الجماهير، في قمة الهلال والمريخ بالقاهرة، دفع رئيس نادي المريخ لتشييد مدرستهم وتغيير واقعهم من رواكيب قش إلى مباني ثابتة.



وقالت صفحة ” قناة العربية”، بعد أن راج الفيديو ووصل إدارة المريخ، تكفل رئيس نادي المريخ القنصل حازم مصطفى ببناء مدرسة لهؤلاء التلاميذ.

الخرطوم: (كوش نيوز)