ضبط (57) دراجة بخارية لا تحمل لوحات بالبحر الأحمر





كشفت شرطة ولاية البحر الأحمر أمس، عن ضبط (57) دراجة نارية (موتر) و(4) تكاتك لا تحمل لوحات مرورية.

وقالت شرطة مرور الولاية، إنها نفّذت حملة كبرى تحت إشراف مدير إدارة المرور بالولاية لعميد شرطة سيف الدين أحمد الحاج، بمشاركة شرطة محلية بورتسودان حسب الموجهات الصادرة من السيد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة أمير عبد المنعم فضل لحسم ظاهرة قيادة المواتر بدون لوحات، وذلك عقب تكرار البلاغات والشكاوى من المُواطنين تُفيد بارتكاب جرائم اختطاف ونهب باستخدام مواتر بدون لوحات، واستهدفت الحملة بشكل خاص أحياء حي المطار وسوق ليبيا والميرغنية وترانسيت بالقطاع الجنوبي وحي ديم مدينة بالقطاع الأوسط، حيث أسفرت الحملة عن ضبط (57) موتراً لا تحمل لوحات مرورية، إضافةً إلى ضبط (4) تكاتك بدون لوحات وركشة بدون لوحات، بجانب ثلاث عربات صالون بدون لوحات.

وقال مدير إدارة مرور الولاية العميد شرطة سيف الدين أحمد الحاج، إن الفترة القادمة ستشهد حملات مُكثفة تستهدف المواتر بدون لوحات، مؤكداً استمرار هذه الحملات حتى تخلو الولاية تماماً من ظاهرة قيادة المركبات والمواتر دون لوحات والتي أصبحت تُستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم خاصة جرائم الاختطاف والنهب المعروفة بـ(٩ طويلة)، وأبان مدير مرور الولاية بأن مشروع المراقبة الإلكترونية بمدينة بورتسودان يسير بصورة ممتازة وشارف على نهايته وسوف يُساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم خاصة جرائم سرقات المواتر والمركبات بالإضافة إلى دوره الرئيسي في ضبط المخالفين لقوانين ولوائح السير المرورية خاصة قطع الإشارة الضوئية.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة