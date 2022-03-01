سمير صبري يشكو حاله: «المرض أخد اللي ورايا واللي قدامي»





وصف الفنان المصري الكبير سمير صبري، قرار الرئيس السيسي، بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة بالـ “قرار عظيم” خاصة وأنه يحظى بعناية فائقة. مشيرًا إلى أن المرض لم يبق له شيئاً من المال على مدار عام ونصف.

وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»: «أتلقى عناية صحية لم أرها في حياتي من قبل، أعظم الأطباء هنا يزوروني كل 10 دقائق، من ساعة ما جيت المستشفى وحالتي الصحية بقت أحسن، وإزاي مبقاش أحسن وأنا رئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه». وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.

وقال صبري: «هي حاجة بسيطة أن ر ئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط، مش سمير صبري، أنا بشوف أنه بيهتم بالست اللي بتبيع في الشارع، هو ده رئيس مصر، وأنا بقالي سنة ونص بتعالج على حسابي، لحد ماللي قدامي واللي ورايا راح».

وأشار سمير صبري إلى أنه يحتاج إلى حوالي 3 أيام لمعرفة طبيعة حالته الصحية، ووجه رسالة للجمهور قال فيها: «مش عارف أقول لكم أيه على كل الحب اللي ماكنتش متخيله اللي بتحبوه لي».

صحيفة البيان