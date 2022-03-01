تصدرها الأهلي .. الهلال والمريخ في مراكز متأخرة في القيمة السوقية





تصدر النادي الأهلي المصري القيمة السوقية من بين أندية مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بقيمة بلغت 31,85 مليون يورو، ويليه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بقيمة سوقية لنجومه بلغت 38،23 مليون يورو، فيما حل الهلال في المركز الثاني عشر بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون و38 ألف يورو متفوقاً على المريخ بفارق طفيف، إذ حل الأحمر في المركز الثالث عشر بقيمة تسويقية لنجومه تبلغ 2 مليون و180 ألف يورو، ويضم الهلال في تشكيلته الأساسية 5 أجانب رفعوا القيمة التسويقية للفريق على النقيض من المريخ الذي يضم 3 أجانب فقط.

واحتل كلاكسي البتسواني المركز الأخير بالنسبة للقيمة التسويقية للاعبيه، إذ لم يتخطّ الفريق البتسواني مبلغ مليون يورو.

واحتلت أندية الزمالك المصري، الترجي التونسي الوداد المغربي، الرجاء المغربي وشباب بلوزداد المراكز من الثالث وحتى السابع.

صحيفة اليوم التالي