السودان.. درجات الحرارة توالي ارتفاعها





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تواصل درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ارتفاعها التدريجي فى معظم انحاء البلاد.

واشارت في النشرة اليومية بشأن حالة الطقس خلال 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى وادي حلفا وابوحمد ودنقلا وكريمة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والقضارف والفاشر وسنار والجنينة وكوستي والأبيض وام بنين وابو نعامة والنهود والدمازين و زالنجي وحلايب وشلاتين وعطبرة وكادوقلي ورشاد، بينما ستنشط حركة الرياح فى نيالا وسيكون الطقس غائما جزئيا ببورتسودان.

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