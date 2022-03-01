ضحية غدر صديقتها.. إسدال الستار على قضية فتاة المول في مصر





سيطرت حالة من الفرح على أسرة الشابة نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميا بفتاة المول، اليوم الثلاثاء، بعد قرار محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق المتهمين للمفتي. وعبرت والدة المجني عليها عن فرحتها بقرار المحكمة بعد أن سجدت في قاعة انعقاد الجلسة، قائلا: النهاردة أقدر أنام وانا مرتاحة، النهاردة حق بنتي رجع بعد 7 شهور تعب، شكرا للقضاء المصري اللي أنصفنا ورجع حق بنتي”. وشهد محكمة جنايات الإسكندرية ومحيطها احتفالا من أسرة المجني عليها فرحا يصدر قرار إحالة المتهمين للمفتي لإبداء الرأي الشرعي بحقهم، فيما رفعوا لافتات وصور لابنته نجلاء وسط صيحات التهليل والتكبير.

وحددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 6 أبريل المقبل لصدور الحكم النهائي على المتهمين، بعد إحالة أوراقهم للمفتي. وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإصدار حكما بالإعدام ضد المتهمين الأولى والثالث. وأكدت النيابة أن المتهمين عقدوا العزم وبَيَّتوا النية على إزهاق روحها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ.

ولفتت إلى أن أحد المتهمين كمم فاه الصحية وضربها على رأسها وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها. وأشارت النيابة إلى ارتباط تلك الجناية بجنحة سرقة بعد أن سرقوا من المجني عليها حُليًّا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفًا محمولًا ومنقولاتٍ أخرى، فضلًا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة.

العربية نت