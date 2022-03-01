(سوداتل) تفوز بجائزة أفضل الشركات العالمية في “أخلاقيات الأعمال”





فازت مجموعة (سوداتل) للاتصالات، بجائزة أفضل الشركات العالمية في مجال أخلاقيات الأعمال للعام 2021م، في إنجازٍ جديد، وهي تُعد من الجوائز الرفيعة بالوطن العربي التي تطرحها الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، وتعتبر هذه الجائزة الثالثة في سجل الشركة الحافل خلال الفترة الماضية.

وأعلنت جائزة أخلاقيات الأعمال خلال ملتقى النجاحات العربية في تطبيقات المسؤولية المجتمعية للعام 2022م الذي جاء بعنوان (نجاح المؤسسات في العصر الرقمي ودورها في المواءمة بين العطاء المجتمعي والأعمال)، وشهد الرئيس التنفيذي بالإنابة م. أسامة محمد خير وقيادات بالإدارة التنفيذية الملتقى عبر تقنية (zoom) بقاعة برج (سوداتل) بالخرطوم.

وأبدى المهندس أسامة، سعادته بالإنجاز الذي حقّقته (سوداتل) وحصولها على جائزة أخلاقيات الأعمال للعام 2021م، مهنئأ قسم المسؤولية المجتمعية وجميع منسوبي الشركة وشركاء النجاح بهذا التفوق العظيم، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تحدياً لمجموعة (سوداتل) للمحافظة على هذ النهج في تقدمها إلى الأمام في كل المجالات.

من جانبه، قال مدير إدارة الإتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية أحمد عثمان، إن هذا النجاح يعتبر وسام وتكريم في (جيد) كل منسوبي مجموعة (سوداتل)، ووصف الورقة التي قدّمتها (سوداتل) خلال الملتقى بالقيمة، مشيرا إلى أنها حوت معايير وأسس المسؤولية المجتمعية.

وشاركت مجموعة (سوداتل) بورقة قدمها مدير المسؤولية المجتمعية مصطفى مؤيد، بعنوان (قصة نجاح شركة مجموعة سوداتل للاتصالات في المسؤولية المجتمعية وأخلاقيات الأعمال) منذ العام 1993م.

وأوضح مؤيد أن الجائزة التي طرحتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بالبحرين تُعد واحدة من أهم المعايير التي تُقاس بها الشركات المتميزة في الأداء بدمج أخلاقيات الأعمال في كل أنشطة وعمليات المؤسسة.

وقال إن إعلان الشركة وحصولها على الجائزة هو نتاج لعمل متواصل ودؤوب كلل بالنجاح لكل شركاء المؤسسة، ونوه إلى أن الشبكة الإقليمية تُدير نشاطاً كبيراً في تعزيز المعرفة بالمسؤولية المجتمعية بالوطن العربي.

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