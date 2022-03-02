بأمر (الكاف) .. السمانى الصاوي ضمن تشكيلة الجولة الثالثة





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تشكيل الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد 6 لاعبين عرب، 3 من الترجي التونسي ولاعب من الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ وجاء التشكيل كالتالي…. ففي حراسة المرمى: مويني “صن داونز”، وفي خط الدفاع: بن حميدة “الترجي التونسي” – بينتو “بيترو أتليتكو” – أمامو “الترجي التونسي” – دو ريوك “صن داونز”،وفي خط الوسط: لاكاي “صن داونز” – محمد علي بن رمضان “الترجي التونسي” – ميميلا “أمازولو الجنوب أفريقي”وفي خط الهجوم: خير الدين مرزوقي “شباب بلوزداد” – زهير المتراجي “الوداد المغربي” – السماني سعد الدين “المريخ “.

صحيفة الصيحة