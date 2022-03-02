وحدة الإنذار المبكر: منخفض جوي حركي في البحر الأبيض المتوسط





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى إرتفاعها التدريجي فى معظم أنحاء البلاد وهطول أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء من ولايتي البحر الأحمر والنيل الأزرق.

وإشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض جوي حركي في البحر الأبيض المتوسط مرتفع جوي متمركز فى الصحراء الكبري حتى شمال البلاد تعمق منخفض السودان الحراري.

ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى وادي حلفا وابوحمد ودنقلا وكريمة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والفاشر وسنار والجنينة وكوستي والأبيض وأم بنين وأبو نعامة والنهود والدمازين و زالنجي وحلايب وشلاتين وعطبرة وكادوقلي ورشاد وستنشط حركة الرياح فى القضارف وستشهد بورسودان زخات نهارية.

سونا