صبري العيكورة يكتب: (عليّ الطلاق) نتحداك و الفورة الف





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

والكلام نوجهه لرئيس البعثة الاممية بالسودان السيد (فولكر بيرتس) والنون فى نتحداك هى نون الجمع والجمع نعني به نحن السودانيون وما يجعلنا نقولها بكل ثقة وكبرياء هو اننا شعب صعب المراس صعب الانقياد شعب كله نخوة ومروءة ورجولة ، شعب ثلثه من حملة الدكتوراة والشهادات فوق الجامعية ، نحن شعب الوحيد الذى يتعاطي السياسة مع (شاهي) الصباح وعند المساء وبينهما ضُروبٌ من التحليل والتفسير والواقعية .

وما جعلنا نكتب التحدي اليوم هو البيان (المهزوم) الذى اعلنه السيد فولكر عبر موقع الامم المتحدة يوم امس الاول والبيان يؤكد ان (الخواجة قال الروب) والروب كان فى جملة

إن : حل الازمة السودانية يجب ان يأتي من السودانيين أنفسهم !

(أخخخ ليه كده يا فوفو ما قلتو خبراء ؟)

وأتيتم تحت ذريعة ان السودانيين جهلاء و اغبياء لا يحسنون تدبير امرهم السياسي !

(فولكر) أيها السادة لمن لا يعلم رُصدت محاضرة منسوبة له يقول فيها (خلي بالك معاي) :

يجب أن نُبقي على انسان أفريقيا فقيراً لينعم إنسان اوروبا بخيراتها ! لا مش كده وبس قال ليك و يجب ان نُشعر إنسان أفريقيا (الكيشه ده) بأنه هو سبب فقره وتخلفه !

نعم هذا ما وجدناه منسوبا الى (الخبير الاممي) ونضعها بين قوسين سخريةً . الخبير الذى يحمل شهادة (التخصص الدقيق) فى سرقة الموارد والهزيمة النفسية معاً . بالطبع من يتبني مثل هذه الافكار هو الاجدر ان يُرشح لمهمة التنفيذ !

لذا كتبنا فى غير ما مقال أن اطردوه إن اردتم للسودان ان يعتد بقراره وسيادته الوطنية بين الامم .

(طيب) نأتي لحكاية (الروب) فولكر كتب فى تقريره الاخير ما تقوله البنت (سنة اولي طبيخ) والبنت (الحنكوشة) عندما تُكلف بعمل اول (حلّة) تقول انها قطعت البصل وسخنت الزيت وحمرت البصل وقطعت اللحم وقشرت البطاطس وقطعت البطاطس وكان بالامكان ان تقول انها طبخت (حلّة) بطاطس اليس كذلك ؟ و فولكر فى بيانه الاخير قال ذلك ، عقدنا (١١٠) إجتماعاُ إستمعنا خلالها لأكثر من (٨٠٠) مشارك استلمنا (٨٠) مبادرة مكتوبة ! لا ولمزيد من (الفكة اللغوية) قال قدموا من مختلف مدن السودان ! وهنا نتحداه ان يعلن للعالم الثمانين مبادرة هذه .

(برأيي) ان السيد (فولكر) ومن خلفه بعثته الاستعمارية الجديده قد فشلا فشلاً ذريعاً فى أداءj المهمة !

قول لىّ كيف ؟

أقول ليك انا : (مليونية وااحده امام مقر البعثة جابت آخرهم) فماذا لو تتابعت تلك المليونيات؟ صدقني الا (يكووا) هدومهم فى مطار الخرطوم .

ثانياً مثل هذا البيان لا يفهم منه سوي التدليس والكذب الذى يمارسه السيد (فولكر) على المنظمة التى ارسلته . ما الحكاية فى النهاية قروش يا عمك ! و الرجل يريد ان يقول أنا اكتب إذاً انا (شغال) وهذا تقريري فكذبهم القول واخذ الدولارات !

ثالثاً البيان (الرجفة) كان يمكن ان يُسهب فى التفصيل المُمل و أن يكون شفافاً (ما إنت بتقول) (١١٠) اجتماع طيب مش من حق الخواجات الرسلوك يعرفها كانت وين ؟ وفى بيت منو ؟ والجاب الشاهي واللقيمات منو؟ ومحاضرها وين ؟ والاتكلم فيها منو؟ والمبادرات ال (٨٠) القلت مكتوبة دي ما كان ترفقها فى ملف (بي . دي . أف) ياخ والعجب لو نشرت جانب من صور ال (٨٠٠) مشارك من الشباب الحلوين الشاركوا (ما الحكاية توثيق وكده واللاّ شنو يا عمك) ؟

أغلب ظني أن (الود ده) تعلم حكاية السواقة بالخلاء من (القحاتة) ويمارسها الان بجدارة مع (ناس) الامم المتحدة و مجلس الامن . و الله يستر ما يطلعهم مظاهرات كمان !

قبل ما انسي : ــ

ونكرر النداء لشرفاء الوطن من المحاميين ورجال القضاء للمسارعة بإقامة دعوي ضد عبد الله آدم حمدوك أمام القضاء السوداني تحت مواد التخابر و رهن الأرادة الوطنية للخارج .

صحيفة الانتباهة