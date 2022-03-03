الاتحاد يتحمّل عجز مصروفات الممتاز والوسيط





شهد مكتب رئيس الاتحاد بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، الاجتماع المشترك للاتحاد السوداني والاتحادات المحلية لكرة القدم المستضيفة لمباريات الممتاز والوسيط، مثل الاتحاد في الاجتماع الأستاذ معتز محمد لطيف (الشاعر) الرئيس المكلف حالياً – نائب الرئيس رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء والأستاذ معتصم عبد السلام عوض نائب الرئيس رئيس لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين والاستاذ مبارك حسن عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة والأستاذة غادة مبارك إبراهيم الأمين العام، ومثل الاتحادات المحلية المهندس أبو القاسم العوض رئيس اتحاد عطبرة وسعادة اللواء (م) علي النعيم رئيس اتحاد ود مدني، والأستاذ منير محمد أحمد نائب رئيس اتحاد جبل أولياء للشؤون المالية، والأستاذ هشام يوسف مشرف مجموعة جبل أولياء، والخبير صلاح أحمد محمد صالح نائب رئيس لجنة الحكام للشؤون الفنية.

الاجتماع ناقش، كافة التقارير المالية الخاصة بمباريات الممتاز والوسيط، وبعد الاستعراض تقرر التزام الاتحاد السوداني لكرة القدم بتحمُّل أي عجز في المنصرف، وأن تُوضع مبالغ مالية (كعهدة) يتم من خلالها معالجة أي عجز، وسداد استحقاقات الحكام، وأمن الاجتماع على استمرار دخول الجماهير لإضفاء روح المنافسة ونكهة التشجيع في طريق رفع المستوى الفني ببث الحماس في نفوس اللاعبين، مع التأكيد على حرص الاتحاد لاستمرار التنافس وتحمل أية عقبات تحول دون ذلك مع ضرورة معالجة السلبيات.

الأستاذ مبارك حسن عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة قال إن استمرار النشاط هو همهم الأول، وأشاد بالروح الإيجابية لدى الجميع في دفع مسيرة الكرة السودانية، وثمّن الجهود المبذولة من كافة أعضاء منظومة أسرة كرة القدم، مبيناً أن الهم المشترك دفع الحراك الرياضي إلى الأمام، والعمل على تجويد الممارسة الإدارية في التنظيم، ما سينعكس إيجاباً على النواحي الفنية للعبة في المستقبل القريب.

صحيفة الصيحة