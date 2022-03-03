المتحري مع معتقلي لجنة ازالة التمكين المجمدة عضوًا في لجنة المراجعة





استنكرت هيئة الدفاع عن مقرر لجنة ازالة التمكين المجمدة وجدي صالح وأمينها العام الطيب عثمان، أن يكون وكيل النيابة المشرف على التحري وكيل نيابة الخرطوم شمال مولانا أحمد أمين عضوًا في لجنة (المراجعة) المعنية بمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين، لافتة إلى وجود تعارض في الوظيفتين. وكشف مقرر هيئة الدفاع محمود الشاذلي لـ(الجريدة) عن تعنت واضح لطلبها مقابلة موكليها المقدم منذ الـ10 من فبراير الماضي.

وقالت الهيئة إنها تقدمت بطلب لمقابلة المقبوض عليهم لوكيل النيابة المشرف التحري ووكيل نيابة الخرطوم شمال مولانا أحمد أمين بتاريخ 10 فبراير إلا أنها واجهت تعنتا واضحا في كافة مراحل الطلب مادفعها تقديم شكوى للنائب العام بتاريخ 28 فبراير الماضي وقد وجه النائب العام المكلف بالاستجابة لطلب المقابلة. ولفتت الهيئة بأنها بعد مراجعة وكيل النيابة المختص (المتحري) افاد بأنه قد تنحى عن مباشرة الاجراءات دون توضيح أي اسباب، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من مقابلة موكيلها منذ تاريخه وحتى الآن.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة