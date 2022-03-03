بسبب غزو بلاده.. هذا ما فعله لاعب أوكراني في أغنى نادٍ روسي





بعد غزو بلاده، أعلن المدافع الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي، البالغ من العمر 32 عامًا، مغادرة نادي زينيت سان بطرسبرغ بعد أن طلب إنهاء عقده مبكرًا؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وبعد غيابه عن آخر مباراة لفريقه يوم الاثنين، أوضح مدرب الفريق سيرجي سيماك، أن المدافع يريد قضاء بعض الوقت مع عائلته؛ في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا.

ولكن بعد ذلك أصدر النادي الأغنى في روسيا، بيانًا رسميًّا جاء فيه: “طلب ياروسلاف راكيتسكي إنهاء عقده مبكرًا، وقد وافق النادي على ذلك”؛ حسب موقع “الحرة”.

وكان راكيتسكي قد انضم إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ في العام 2019، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل نحو 11 مليون دولار أمريكي.

وقال زينيت في بيانه: “خاض راكيتسكي مع الفريق 108 مباريات، وسجل سبعة أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة.. وأثناء وجوده في سان بطرسبرغ، فاز بثلاثة ألقاب للدوري الروسي وكأس روسيا وكأس السوبر المحلي مرتين”.

وأضاف: “يود النادي والجماهير أن يشكروا ياروسلاف راكيتسكي على وقته هنا، وأن يقروا بمدى الاحتراف والحب اللذيْن أظهرهما أثناء وجوده معنا”.

وتابع البيان: “نتمنى بصدق كل خير لياروسلاف وأصدقائه وعائلته”.

صحيفة سبق