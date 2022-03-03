النشرة اليومية لحالة الطقس في البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة العظمى ظهر اليوم انخفاضاً طفيف فى الولاية الشمالية بينما تواصل درجات الحرارة بشقيها ارتفاعها التدريجي فى باقي أنحاء البلاد وتوقعات أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فى شمال البلاد غدا فيما تنخفض درجات الحرارة العظمى ليوم غد انخفاضاً طفيفاً فى باقي أنحاء البلاد. وتوقعات بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى أجزاء من شمال وشمال غرب البلاد وهطول أمطار خفيفة متفرقة صباح الغد فى أجزاء من ولاية البحر الأحمر.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد حتى شمال وغرب البلاد تعمق منخفض السودان الحراري .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى بورتسودان وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والفاشر وسنار والجنينة وكوستي والأبيض وام بنين وابو نعامة والنهود ورشاد وستنشط حركة الرياح فى وادي حلفا وابوحمد وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة ونيالا وستشهد كل من الدمازين وزالنجي وبابنوسة وكادوقلي طقساً غائماً جزئياً.

سونا