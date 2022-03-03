بسبب”الصقيع والجوع”..العثور على جثث 4 مهاجرين من إفريقيا





عثر على جثث أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء “قضوا على الأرجح بسبب الصقيع والجوع” في وسط تونس الشرقي، على مسافة غير بعيدة من الحدود مع الجزائر،وفق ما أفادت السلطات الإقليمية وكالة فرانس برس الخميس.

وقال مدير الصحة الإقليمي لوكالة فرانس برس عبد الغني شعباني “عثر على ثلاث جثث الأربعاء وعلى جثة رابعة قبل خمسة أيام في حيدرة بولاية القصرين” قرب الحدود الجزائرية.

وأشار إلى أنّ أعمار المهاجرين وجميعهم رجال، تراوح بين عشرين و35 عامًا، ويتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف” أحدهم من ساحل العاج كونه الوحيد الذي كان يحمل بطاقة هوية”.

ويقصد مئات المهاجرين تونس أملا بالوصول الى الساحل والتوجه الى أوروبا.

باج نيوز