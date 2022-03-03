السودان: الصين صديق قديم وشريك إستراتيجي





أعلنت وزارة الخارجية، ترحيبها بتعيين شيويه بينغ مبعوثاً خاصاً لوزارة الخارجية الصينية لمنطقة القرن الأفريقي.

وأكدت الخارجية في بيان، ثقة السودان في الجهود المستمرة التي ظلت تقدمها الصين كصديق قديم وشريك إستراتيجي لدول القرن الأفريقي والتي ستسهم في تحقيق السلام والاستقرار ودفع عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأعربت الخارجية عن استعدادها لدعم جهود المبعوث وتسهيل مهامه.

وأضافت “في هذا السياق تتطلع وزارة الخارجية لزيارة المبعوث للسودان في أقرب وقتٍ ممكن لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب الصيني من أجل دفع وتطوير العلاقات بين البلدين ولعب دور إيجابي في دفع عملية الانتقال السياسي في السودان”.

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