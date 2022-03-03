بلاغ جنائي من رئيس المريخ في مواجهة “الأخلاقيات”





دون رئيس نادي المريخ، القنصل حازم مصطفى، بلاغاً لدى النيابة اليوم، في مواجهة لجنة الأخلاقيات السابقة بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بتهمة التشهير، وإشانة السمعة.

وقال رئيس المريخ “لقد قمت باتخاذ إجراءات قانونية ضد لجنة الأخلاقيات السابقة باتحاد الكرة السوداني للتشهير، وتم تقييد البلاغ الجنائي ضد أعضاء اللجنة بالرقم 399، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)”.

يذكر أن رئيس نادي المريخ سيصل إلى القاهرة عصر غدٍ الجمعة؛ لحضور مباراة فريقه أمام الأهلي المصري، المقرّرة مساء السبت المقبل على استاد السلام، ضمن مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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