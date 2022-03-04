إحباط محاولة تهريب (246) رأساً من الإبل بولاية البحر الأحمر





أعلنت الشرطة أمس، عن محاولة تهريب (246) رأسا من الإبل ضُبطت بولاية البحر الأحمر في طريقها للتهريب إلى إحدى دول الجوار.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة د. فيصل بشير موسى، إن هيئة الجمارك متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة التهريب تمتلك منظومة جمركية متطورة قادرة على إحباط محاولات التهريب بكافة أشكاله عبر جميع المنافذ الجمركية والحدود حمايةً لمكتسبات وثروات الوطن، كاشفاً عن ضبط قواته بولاية البحر الأحمر لـ(246) رأساً من الإبل في طريقها للتهريب بالحدود الشمالية للولاية، موضحاً أن الضبطية تدل على يقظة تلك القوات وعملها على حفظ ثروات البلاد وحماية الاقتصاد.

من جانبه، أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر العميد شرطة خالد عثمان خالد في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، أنّ قواته تمكّنت من ضبط ثلاث مجموعات من الإبل المتحركة في الصحراء وتعادل (246) رأساً من الإبل في المنطقة الشمالية للولاية كانت في طريقها إلى خارج البلاد، إلّا أنّ قوات مكافحة التهريب كانت لها بالمرصاد، مؤكداً جاهزية قواته لسد كافة الثغرات بالحدود بكلِّ هِمّة واحترافية في تنفيذ المَهَام.

الضيحة