أوامر قبض في مواجهة ”3″ مسؤولين





كشفت تقارير صحافية، الجمعة، عن صدور أوامر بالقبض على ثلاثة مسؤولين بولاية الخرطوم وهم مدير عام مياه ولاية الخرطوم ومدير محطة مياه بحري ومدير محطة مياه المقرن.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الجمعة، إنّ الخطوة تجئ على خلفية تبوث تلوّث مياه الشرب واحتوائها على موادٍ ضارةٍ بالصحة، وأنّها غير مطابقة للمواصفات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه كان قد توافرت معلومات بوجود آثار لمادة الفورمالين بمحطات مياه شرب متعدّدة مما دفع مواطنين للتقدّم بالشكوى أمام نيابة حماية البيئة والمستهلك والتي بدورها أمرت بإحالة عينات من مياه الشرب للفحص المعملي، وجاءت النتيجة بوجود تلوّث وأنّ الماء غير مطابق.