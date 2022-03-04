اختبار صعب للهلال في الممتاز





لحساب المرحلة الثامنة من الدوري السوداني الممتاز.

يأمل الهلال الخرطوم، الجمعة، عندما يواجه الأهلي الخرطوم بملعب الأبيض، في السابعة مساءً، مواصلة رحلة الانتصارات والوصول إلى النقطة السادسة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السوداني الممتاز.

وينشد”الأزرق” الضرب بقوةٍ، في الاختبار الصعب أمام الأهلي الخرطوم، لتأكّيد جاهزيته لمواجهة الندّ التقليدي المريخ في الجولة الرابعة من الممتاز المقرّر لها الحادي عشر من الشهر الجاري، لكنّه يتطّلع قبل ملاقاة الندّ، اختبار جاهزيته أمام هلال الأبيض في الجولة التاسعة.

على الجانب الآخر،، يمنيّ الأهلي الخرطوم تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ وزيادة نقاطه.

ويملك الفريق الشهير بـ”الفرسان” في جعبته”12″ نقطة، لكنّه يطمح في مزيدٍ من النقاط للمحافظة على صدارة الممتاز.

باج نيوز