منتخب الناشئين يطلق صافرة الاعداد السبت





أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن محمد موسى عن القائمة الأولية لمنتخب UN17، والتي تضم (41) لاعباً.

وسيكون تجمع اللاعبين عند الساعة السابعة من صباح يوم غدٍ السبت الموافق 5 مارس 2022م، في الملعب الكبير بأكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2.

وقال موسي إن خطة العمل ستتواصل عبر أكثر من مرحلة بعد ان تمت إجازتها من جانب لجنة المنتخبات الوطنية والاتحاد السوداني لكرة القدم، حيث جاء تكوين الكلية الأولية لمنتخب الناشئين من التالية اسمائهم: –

محمد محمد الحافظ دهب، محمد عبدالباقي بشير، عامر فخرالدين، محمد رحمة الله، محمد المثنى شرف الدين، أبي عبدالكفيل، مازن العباس، المعز محمود محمد، وفارس محمد (الخرطوم الوطني)، ميسر هاشم، عبدالله أسامة، علي حاتم، خباب عبدالباقي (الأهلي الخرطوم)، مازن مجدي ، وعبدالرؤوف طارق، أحمد عمر أحمد، ومازن محمد (المريخ الخرطوم)، مازن عاطف منصور، مهتدي أشرف (الشعبية بحري)، فيصل حسين عبدالمنعم، عبدالواحد الطيب، وعمر الهادي (اتحاد الفاروق).. بالاضافة إلى مصطفى موسى، عمر نصرالدين، حافظ ثاني جبريل، عبدالرحمن الطيب، معتصم قاسم، أبوالقاسم سيد، أحمد هيثم الحاج، خالد عثمان خالد، عبدالله أسامة عبدالله، أيمن محمد فضل، هاشم الامين، محمد نصرالدين صالح، حسين نزار، فائز أحمد السيد، مؤيد عثمان، ياسر ابراهيم ، مؤيد عبدالقادر، معتز عبدالباقي، ومحمد حاتم.

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