بالفيديو :«يا عُمر شيلها في حباب عينيك».. أشرف عبدالباقي يغني مع زوجته بزفاف ابنته





احتفل الفنان أشرف عبدالباقي، بحفل زواج ابنته هدى بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد قليل من الوسط الفني كان أبرزهم الفنان شريف منير، وذلك بأحد فنادق الكبرى بالقاهرة. وتداول عدد من الحضور، بعض مقاطع الفيديو واللقطات المبهجة من حفل الزفاف، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أشرف عبدالباقي في الفيديو وهو يتفاعل مع ابنته وزوجته نادية حسب الله الكفراوي، في أجواء يتخللها البهجة والفرح، كما أنه أهدى ابنته أغنية جديدة كُتبت خصيصًا لها، وعبر من خلالها عن مدى سعادته بها، بعد دخولها قفص الزوجية.

كما تذكر أشرف عبد الباقي، من خلال الأغنية طفولة ابنته وأوصى زوجها عليها بأن يهتم بها، كما تمنى أن يرزق العروسين بطفل صغير، وتصبح حياتهما مليئة بالسعادة. إذ قال: «يا عمر شيلها في حباب عنيك ما هو مش هتخلص، وراك وراك لو لحد فين، لسه ماما شايفة لما كانت بتحبي، فجأة حبة حبة اتجوزت يا صحبي، بس الواحد فرحة عمره لما يجوّز ولاده». وأضاف: «يا رب بيتكم فرحان تملّي، يا رب بارك، يارب خلي، ونشوف ولادكم أشرف صغير وكله جي بميعاده».

يذكر أن أشرف عبد الباقي، قد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع « تويتر»، حيث أعلن فيه تقديمه برنامجا في شهر رمضان قائلا: «كل سنة وأنتوا طيبين أتمنى أعمل حاجة بسيطة جدا على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام” وطلب من الجمهور تقديم أفكار للبرنامج متمنيا أن ينال إعجابهم».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4878454938918450&id=1072485679

المصري اليوم