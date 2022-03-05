الممتاز لا يبوح بأسراره وخياراته مفتوحة





على الرغم من مرور 8 جولات من مسابقة الدوري الممتاز غير أن المنافسة لم تبح بأسرارها بعد، وما تزال كل الخيارات مفتوحة باستثناء سباق اللقب الذي سينحصر بين المريخ والهلال كما هو الحال عليه منذ النسخة الأولى في العام 1996، متصدر المسابقة الأهلي لا يبتعد كثيراً عن المريخ الذي خاض مباراتين فقط، ولن يجد المريخ صعوبة كبيرة في التفوق حال عاد للمنافسة من جديد، فيما بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على حي العرب بهدفين مقابل هدف.

سباق المراكز المؤهلة للظفر بإحدى بطاقات التمثيل الإفريقي ما يزال مفتوحاً ، و متاحاً وبإمكان كل الأندية الصراع عليه بالنظر للفوارق الضعيفة التي تفصل المتصدر بمتذيل المنافسة.

الممتاز بطولة غير جاذبة، فاقم عدم تلفزتها من مشاكلها، وباتت بطولة ضعيفة، على الرغم من ارتفاع الصرف على الأندية والموارد الجديدة بالشركة الراعية ودعم اتحاد الكرة، وفي غياب المريخ والهلال لا يشغل الوسط الرياضي نفسه بمنافسة واضحة باهتة وضعيفة.

صحيفة اليوم التالي