الهلال يعود للتدريبات ويستعد للتبلدي





يعود الهلال للتدريبات اليوم استعداداً لمباراته أمام هلال التبلدي والمحدد لها الثلاثاء المقبل لحساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، وعقب خسارته للديربي أمام المريخ في الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

خاض الهلال مباراتين في الدوري أمام حي العرب بورتسودان وأمام الأهلى الخرطوم أمس.

وسيمنح الجهاز الفني راحة للاعبين الذين أكملوا مباراة الفرسان أمس ليدفع في المباراة أمام التبلدي بالمجموعة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام المريخ في الحادي عشر من الشهر.

صحيفة اليوم التالي