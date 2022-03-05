بسبب النصر والشباب.. تحذير إلى الهلال قبل لقاء الاتحاد!





وجه الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز الزلال، تحذيرا إلى الهلال قبل مواجهة الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في تصريحاته عبر برنامج “الحصاد الرياضي”.

وقال الزلال عبر قناة “24 الرياضية”: “اللقاء بين الهلال والاتحاد سيكون قمة الكرة السعودية، من يعتقد أن اللقاء سهل على الهلال أو على الاتحاد فهو يتوهم لأن الاتحاد منذ بداية الموسم لديه ثبات في المستوى حتى في ظل الغيابات”.

وأكمل: “الاتحاد لديه شخصية بطل ويستطيع أن يقلب النتائج، وإذا اعتمد الهلاليين إنهم سينتصرون على الاتحاد بكل سهولة فهذا خطأ لأن الاتحاد ليس النصر وليس مثل الشباب أصحاب الخمسة والأربعة”.

مزمز