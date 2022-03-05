الكشف عن اسم اللاعب الذي سيعوض مهاجم الاتحاد أمام الهلال!





كشفت مصادر مقربة من نادي الاتحاد عن اسم اللاعب الذي سيعوض غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواجهة فريقه أمام الهلال يوم الثلاثاء المقبل في الدوري السعودي.

وأوضحت أن جناح الاتحاد عبد العزيز البيشي شارك في التدريبات الجماعية مساء اليوم “السبت”، بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح اللاعب مستعدًا لخوض مباراة القمة أمام الهلال، في انتظار القرار النهائي من المدير الفني الروماني كوزمين كونترا.

وكانت جماهير الاتحاد قد تلقت صدمة قوية باقتراب المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الفريق، من الغياب عن قمة الاتحاد، بعد تعرضه للإصابة في مباراة ضمك.

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 20 مباراة.

مزمز