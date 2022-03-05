لجنة المعلمين تمهل المالية (72) ساعة قبل الإضراب الشامل





أمهلت لجنة المعلمين السودانيين، وزارة المالية (72) ساعةً للرد على مطالبها بشأن زيادة مرتبات المعلمين، وقالت “في حالة عدم الرد أو الرد السالب سينخرط المعلمون في اضراب عن العمل في كل أنحاء السودان”.

وناقش اجتماع موسع للجنة المعلمين ضم المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري ورؤساء لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم ولجان التصعيد بالمحليات، وممثلي لجان المعلمين بالمحليات، ناقش قضية المرتبات باستفاضة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان الإضراب في كل محليات ولاية الخرطوم والتواصل مع لجان المعلمين بالولايات لتشكيل هذه اللجان بولاياتهم والمحليات، كما قرّر رفع مذكرة لوزارة المالية تتضمن التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى إلى (24) ألف جنيه، بجانب إزالة الازدواجية في المرتبات وعدم التعامل وفقاً لهيكلين وصرف المرتبات بهيكل واحد 2022م المعدل وصرف مرتب فبراير معدلاً، مع صرف فرق يناير في هذا الشهر.

وأمهل الاجتماع وزارة المالية (72) ساعة للرد على المطالب، وقال “في حالة عدم الرد أو الرد السالب الدخول في إضراب عن العمل في كل السودان”.

صحيفة الصيحة