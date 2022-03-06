بالقيديو : «طردتها».. جويل تكشف تفاصيل انفصالها عن زوجها بسبب نظراته لامرأة أخرى





حلت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان، في برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر، وكشفت من خلاله بعض التفاصيل التي تتعلق بحياتها الشخصية، وتفاصيل خلافها مع زوجها، والذي تطور الأمر بينهما إلى الطلاق ورد فعل والدتها تجاه هذا القرار.

وكشفت «جويل» خلال البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عن أصعب موقف مرت به في حياتها الزوجية، وقالت: «أصعب موقف تعرضت له مع زوجى حينما أعجب بـ امرأة أخرى بالعمل».

وأضافت «جويل»: «أنا امرأة لا أغار على زوجي، ولكن حدث موقف جرحني، حيث أعجب بامرأة أخرى في العمل ونظراته كانت غير مريحة بالنسبة لي، ولكنه أنكر، وقررت طردها من العمل ولكني انجرحت لأني شعرت بالخبث منهما»

وتابعت: «واجهت زوجي بما فعله، لأني لا أستطيع الكتمان داخلي وأفضل المواجهة دائما، ولذلك قررت طردها من العمل لأني المديرة كما أني أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأزمة أن الرجل الشرقي صعب تضعي له حدود».

وأوضحت «جويل»، أن الانفصال يحدث بين شخصين غير قادرين على العيش معًا، موضحة أنها تفتخر بزوجها، على موافقته الذهاب إلى استشاري علاقات زوجية.

يذكر أن خبيرة التجميل، جويل مردينيان قدمت العديد من البرامج التليفزيونية، من بينها برنامج يحمل اسم تحدي الفاشونيستا أو بيوتي ماتش، والذي يشارك به 3 من خبيرات الأزياء في كل حلقة ويحرصون على تغيير مظهر إحدى المشتركات في البرنامج، وتفوز واحدة من خبيرات الأزياء والتي نجحت في الحصول على إعجاب المتسابقة.

المصري اليوم