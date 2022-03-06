الارصاد تتوقع ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بشقيها





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان ترتفع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى إرتفاعا تدريجياً فى معظم انحاء البلاد وهطول أمطارخفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب ولاية البحر الاحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ليشمل جميع أنحاء البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا وأبوحمد وشلاتين وبورتسودان ودنقلا وشندي َعطبرة والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والقضارف والفاشر وسنار والجنينة وكوستي والأبيض وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي والضعين وبابنوسة والنهود ورشاد ونيالا وكادوقلي وستنشط حركة الرياح فى حلايب .

سونا