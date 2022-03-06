المستهلك: زيادة أسعار الإنترنت يجب أن تتم من هيئة الاتصالات





شدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني على أن زيادة أسعار الإنترنت في البلاد يجب أن تفرض وتُعلن بواسطة الجهة المنظمة (الهيئة القومية للاتصالات).

وقال ميرغني في تصريحات صحفية أمس: (إن الهيئة القومية للاتصالات لا تستطيع أن تفرض قانون أو هيبة على شركات الاتصالات).

وأضاف ميرغني: (إن الهئية القومية للاتصلات هي الجهة التي يحق لها رفع أسعار الإنترنت وليس شركات الاتصالات)، وأشار إلى أن الجهات الرقابية لن تستطيع فعل أي شي إزاء زيادات أسعار الإنترنت من قبل شركات الاتصالات لجهة أن جميع الشركات بررت الخطوة بأن 40% من هذه الأسعار تذهب للحكومة، وقال ميرغني: (من حق الحكومة أن تحترمهم كمستهلكين).

وأعلن أنهم بصدد تجهيز حملة كبيرة جداً لمقاطعة شركات الاتصالات والإنترنت حتى تحترم حقوق المواطن في الهاتف ونوه إلى أنها تعتبر من حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن أسعار الإنترنت في السودان تعد الأغلى من كل دول الجوار، وأضاف: (نحن نمول الحكومة عبر 40% وهي لا تهتم بالمستهلكين).

الخرطوم: مي عزالدين

صحيفة اليوم التالي